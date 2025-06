Miriam Leone rilancia il pareo con le frange degli anni '90 con il modello da quasi mille euro

Miriam Leone conquista le spiagge con un look retrò e di tendenza, rilanciando il pareo con frange anni '90 dal costo di quasi mille euro. La sua scelta di stile ha acceso i riflettori sulla moda estiva, mescolando nostalgia e raffinatezza. L’outfit di Miriam diventa fonte d’ispirazione per chi desidera distinguersi con eleganza e originalità. Scopri tutti i dettagli di questa mise irresistibile e lasciati ispirare dal suo fascino senza tempo.

Miriam Leone ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare e lo ha fatto con un look tutto da imitare. Ha rilanciato il pareo con le frange in stile anni '90 e lo ha abbinato al costume: ecco tutti i dettagli dell'outfit da spiaggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it