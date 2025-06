Mirandes-Racing Santander | dove vederla e orario

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti la sfida decisiva tra Mirandes e Racing Santander, sei nel posto giusto! All’Estadio Municipal di Miranda de Ebro si disputa una delle partite più attese della Liga 2: la semifinale di ritorno dei playoff. Scopri tutto su orario, formazione e dove poter vedere il match in tv, perché questa è una sfida che promette emozioni da vivere fino all’ultimo minuto.

All'Estadio Municipal di Miranda de Ebro si giocherà la gara valevole per la semifinale di ritorno dei playoff per andare in Liga tra Mirandes-Racing Santander.

Final al cardiopalma: pareggio 3-3 tra Mirandés e Racing Santander ad Anduva; Racing Resiste al Dramma: Anduva Deciderà Finalista; Partite Oggi, Domani e Stasera in Tv.

