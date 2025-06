Mio figlio si è buttato dal secondo piano | l'aereo dell'incidente in India si è schiantato su un ostello

Un drammatico incidente aereo scuote l'India: il volo AI171 di Air India, partito da Ahmedabad e diretto a Londra Gatwick, si è schiantato su un ostello che ospita medici, coinvolgendo 242 persone. Le prime testimonianze dipingono un quadro di paura e speranza in questo momento di grande incertezza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragedia e le reazioni delle autorità.

Le prime testimonianze delle persone coinvolte nel drammatico incidente aereo avvenuto oggi in India: il volo AI171 di Air India che era partito da Ahmedabad, in Gujarat, diretto verso Londra Gatwick, è finito su un ostello che ospita medici. A bordo 242 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: india - aereo - incidente - figlio

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

ULTIM'ORA - (? Leonard Berberi) Un aereo di Air India si è schiantato e ha preso fuoco a poca distanza dall'aeroporto di Ahmedabad, città dell'India occidentale, subito dopo il decollo. Il velivolo, un Boeing 787 Dreamliner — a doppio corridoio e utilizzato Vai su Facebook

Aereo di Air India si schianta sulle case, oltre 200 morti: sopravvissuto il passeggero seduto al posto 11A; India, l'aereo precipitato ha colpito un dormitorio per studenti: «Edificio gremito durante la pausa pranzo».; Vishwash Kumar Ramesh, chi è e com'è sopravvissuto all'incidente del Boeing 787 in India.

Incidente aereo India, il sopravvissuto: «Un forte rumore, poi lo schianto 30 secondi dopo il decollo. Ero con mio fratello» Secondo msn.com: Si chiama Vishwas Kumar Ramesh ed è l'unico sopravvissuto alla schianto aereo che nelle scorse ore ha coinvolto un Boeing 787 della compagnia ...