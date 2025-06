Minorenni imbrattano il centro beccati con le bombolette spray

Nel cuore di Cormano, tre minorenni pensavano di divertirsi imbrattando i muri con bombolette spray, lasciando scritte e cuori sulla storica via Dall’Occo. Tuttavia, la loro bravata si è conclusa con il rapido intervento della polizia locale, che ha smascherato i vandali e ricordato quanto sia importante rispettare il patrimonio cittadino. Un episodio che sottolinea come il rispetto per la comunità sia sempre la vera vittoria.

Gli agenti di una pattuglia della polizia locale di Cormano li hanno beccati mentre imbrattavano i muri di una casa e le mattonelle della riqualificata pavimentazione di via Dall’Occo, nel centro storico di Cormano Vecchia. Tre minorenni credevano di farla franca e di divertirsi, lasciando scritte e cuori in questo angolo caratteristico del territorio cittadino, ma non avevano fatto i conti con i vigili del Comando di via dei Giovi, che stavano controllando anche queste strette vie di Cormano Vecchia dove, peraltro, è attiva nelle ore serali feriali la Ztl. Ebbene, fermati, sono scattati i controlli e le identificazioni: essendo minorenni, è stato attuato il Regolamento di Polizia urbana cittadina, che prevede in questi casi l’applicazione delle sanzioni di 250 euro direttamente ai genitori responsabili dei ragazzi: "Abbiamo seguito le direttive della Questura di Milano riguardo gli eventuali episodi che spesso si verificano dopo la conclusione dell’anno scolastico - precisa Marco Falconelli, comandante della polizia locale di Cormano -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minorenni imbrattano il centro beccati con le bombolette spray

