Minigolf | assegnati i titoli tricolori ai campioni d’Italia

A Cavriglia, in provincia di Arezzo, si sono conclusi i Campionati Italiani di Minigolf, un evento che ha celebrato i talenti più promettenti del panorama nazionale. Tra i protagonisti, spicca Paolo Porta, che non solo si laurea campione assoluto, ma eguaglia anche il record mondiale. Un risultato straordinario che testimonia la crescita di questo sport in Italia e promette emozioni ancora più grandi per il futuro.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Su tutte le prestazioni spicca il risultato di Paolo Porta (Mgc Novi Ligure) che oltre a vincere il titolo di Campione italiano assoluto ha eguagliato il record mondiale Si sono conclusi con successo a Cavriglia, in provincia di Arezzo, i Campionati Italiani Assoluti Individuali e a Squadre di Minigolf, un appuntamento di spicco che ha richiamato i migliori atleti del panorama nazionale. Le gare si sono svolte presso l'impianto di via del Campo, in località San Cipriano, dove i partecipanti si sono sfidati per la conquista dei prestigiosi titoli tricolore.

