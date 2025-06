Minaccia l’ex moglie Carabinieri eseguono la misura cautelare del divieto di dimora

In un episodio che desta grande preoccupazione, i Carabinieri di Acquavella hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora a Casal Velino nei confronti di un uomo accusato di aver minacciato l’ex moglie. La misura cautelare, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, sottolinea l’importanza di tutelare le vittime di atti persecutori e garantire la loro sicurezza. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale intervenire prontamente contro ogni forma di violenza domestica.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Casal Velino, i Carabinieri della Stazione di Acquavella hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di dimora nel comune di Casal Velino” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un SOenne del luogo indagato per atti persecutori posti in essere nei confronti nei confronti dell’ex moglie. Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalle indagini preliminari l’uomo si recava più volte abusivamente presso l’abitazione della ex moglie entrandole in casa. La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it