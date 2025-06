Minaccia di dazi di Trump scuote le Borse asiatiche e indebolisce il dollaro

L'ombra delle minacce di dazi di Donald Trump scuote le borse asiatiche, provocando cali diffusi e una corsa verso rifugi sicuri come oro e Treasury. Nel frattempo, il dollaro si indebolisce, favorendo un euro in forte rialzo, ai massimi da due anni. Questa tensione geopolitica mette in evidenza quanto i mercati globali siano ancora sensibili alle decisioni politiche degli Stati Uniti, lasciando gli investitori con l'incertezza sul futuro prossimo.

La minaccia del presidente americano Donald Trump di introdurre dazi unilaterali entro due settimane pesa sulle Borse asiatiche, tutte in calo, e spinge gli investitori a cercare riparo nell' oro e nei Treasury mentre indebolisce il dollaro, con l' euro che si spinge ai massimi da novembre 2021, salendo fino a 1,1532. Tokyo cede lo 0,6%, Hong Kong lo 0,9%, Sydney lo 0,2% mentre Shanghai (-0,01%) e Shenzhen (-0,03%) si muovono poco sotto la parità e Seul avanza dello 0,2%. Pesanti i future sull'Europa, con l'Euro Stoxx 50 che cede lo 0,8% mentre a New York S&P 500 e Nasdaq cedono lo 0,3%. Le preoccupazioni commerciali sostengono l'oro che sale dell'1,3%

De Felice (Intesa Sanpaolo): "Dazi di Trump no ordine esecutivo ma minaccia per ottenere una posizione negoziale; Europa deve rispondere con le stesse armi‚ÄĚ - Gregorio De Felice, Head of Research e Chief Economist di Intesa Sanpaolo, analizza le recenti minacce dei dazi di Trump e il loro impatto sulle relazioni commerciali con l'Europa.

