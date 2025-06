Minaccia dazi di Trump scuote le Borse asiatiche e spinge l' oro ai massimi

Sulle scene finanziarie globali si abbatte un'ombra di incertezza, mentre le minacce di Trump ai dazi scuotono i mercati asiatici e fanno impennare l'oro a livelli record. Gli investitori, in cerca di sicurezza, si rifugiano in asset più stabili, come l'oro e i Treasury, indebolendo il dollaro e facendo volare l'euro ai massimi da due anni. La tensione geopolitica alimenta la volatilità , lasciando presagire un periodo di grande fibrillazione sui mercati internazionali.

La minaccia del presidente americano Donald Trump di introdurre dazi unilaterali entro due settimane pesa sulle Borse asiatiche, tutte in calo, e spinge gli investitori a cercare riparo nell' oro e nei Treasury mentre indebolisce il dollaro, con l' euro che si spinge ai massimi da novembre 2021, salendo fino a 1,1532. Tokyo cede lo 0,6%, Hong Kong lo 0,9%, Sydney lo 0,2% mentre Shanghai (-0,01%) e Shenzhen (-0,03%) si muovono poco sotto la parità e Seul avanza dello 0,2%. Pesanti i future sull'Europa, con l'Euro Stoxx 50 che cede lo 0,8% mentre a New York S&P 500 e Nasdaq cedono lo 0,3%. Le preoccupazioni commerciali sostengono l' oro che sale dell'1,3%, a 3.

