Minacce social per la famiglia di Santo Romano | I vostri nomi sulle mie pallottole

Le minacce social rivolte alla famiglia di Santo Romano sono un segnale allarmante della crescente rischiosità online. Tra messaggi inquietanti e parole minacciose, si evidenzia come il web possa diventare terreno fertile per violenza e intimidazioni. È fondamentale intervenire tempestivamente per proteggere le vittime e rafforzare la sicurezza digitale. La lotta contro l’odio e le minacce online richiede impegno condiviso e responsabilità collettiva.

Sono comparse sui social minacce di morte rivolte alla famiglia di Santo Romano, il giovane ucciso a San Sebastiano al Vesuvio da un minorenne durante una lite scoppiata per un paio di scarpe sporcate. Tra i messaggi più inquietanti, uno recita: "I vostri nomi sono sulle pallottole della mia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Minacce social per la famiglia di Santo Romano: "I vostri nomi sulle mie pallottole"

