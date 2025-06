Milk Fest 2025 | una non-stop di sport musica food e solidarietà all' Ippodromo

Preparati a vivere un giorno indimenticabile: sabato 14 giugno, Modena si trasformerà nel cuore pulsante di Milk Fest 2025, un festival che unisce sport, musica, gastronomia e solidarietà. Alla cornice dell’Ippodromo Ghirlandina, la città si riempirà di energia, con un programma ricco di attività, momenti di condivisione e un forte spirito di solidarietà. Non perdere questa straordinaria occasione di divertimento e aggregazione!

Sabato 14 giugno Modena vivrà la prima edizione del Milk Fest, un evento articolato che intreccia sport, musica, mercatini, attività per il benessere e momenti di incontro, il tutto in un clima di condivisione e solidarietà. L’appuntamento è all’Ippodromo Ghirlandina di via Giovani del ’99, dalle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it