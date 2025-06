Milito compie gli anni lo speciale messaggio dell’Inter | Una nostra leggenda

Milito compie 46 anni e l’Inter non può che celebrare una vera leggenda nerazzurra. Il Principe, simbolo di passione e vittoria, ha scritto pagine indelebili nella storia del club. Con un messaggio speciale, i tifosi e la società gli rendono onore, ricordando le imprese di un campione che vive nel cuore di tutti. La sua storia continua a ispirare e a emozionare, confermando che alcune leggende non muoiono mai.

Milito compie 46 anni, l’Inter festeggia il Principe: il messaggio dei nerazzurri per l’ex centravanti. Diego Milito spegne 46 candeline, non potevano mancare gli auguri dell’ Inter per l’argentino ed ex Genoa. GLI AUGURI – «Certe storie non invecchiano. Diventano epiche, sedimentano nell’anima di chi c’era, si trasmettono a chi non c’era. Come quella di Diego Milito, il Principe. Oggi compie 46 anni uno degli uomini che hanno reso l’Inter eterna. Non solo per i numeri – 75 gol in 171 partite ufficiali – ma per il modo in cui li ha segnati: con la grazia di un attore e la ferocia di un condottiero. 🔗 Leggi su Internews24.com