Milik torna ad allenarsi in gruppo! Le FOTO gasano i tifosi della Juve in vista del Mondiale per Club | e poi quel messaggio…

Arek Milik torna ad allenarsi in gruppo con la Juventus, suscitando entusiasmo tra i tifosi bianconeri. Dopo un lungo periodo di stop e il rinnovo contrattuale, l’attaccante polacco si prepara con grinta per il Mondiale per Club. La sua presenza alla Continassa ha già acceso l’entusiasmo dei supporter, pronti a sostenere il ritorno di Milik in campo. E ora, i tifosi fanno il tifo per un futuro ricco di successi...

Milik torna ad allenarsi in gruppo in vista del Mondiale per Club: la FOTO pubblicata dall’attaccante polacco. Arek Milik torna ad allenarsi in gruppo con la Juve! Dopo una stagione saltata a causa infortunio e il rinnovo, l’attaccante polacco è stato convocato al Mondiale per Club e oggi ha lavorato alla Continassa con i suoi compagni. La foto pubblicata sui social ha giĂ fatto scatenare i tifosi bianconeri che non vedono l’ora di osservarlo in campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik) PAROLE – «Felicissimo di essere di nuovo con i ragazzi». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik torna ad allenarsi in gruppo! Le FOTO gasano i tifosi della Juve in vista del Mondiale per Club: e poi quel messaggio…

In questa notizia si parla di: torna - allenarsi - gruppo - milik

La Sampdoria torna ad allenarsi: contestazione dei tifosi, clima teso e consegna delle maglie - Dopo la retrocessione in Serie C, la Sampdoria torna ad allenarsi a Bogliasco, ma l'atmosfera è tesa.

Oggi alla #Continassa recupero per chi ha giocato con l'#Udinese, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento congiunto con partitella insieme ai ragazzi della #Juventus #NextGen. Lavoro a parte per i vari #Bremer, #Cabal, #Milik, #Gatti e #Koopmei Vai su X

Milik torna in gruppo: “Felicissimo di essere tornato con i ragazzi”; Milik vicino al rientro? L'allenamento che fa sperare la Juve e i tifosi; Infortunio Milik: quando torna e quante partite salta.

Juventus, Milik torna ad allenarsi in campo: verso Capodanno può rientrare in gruppo it.blastingnews.com scrive: Come riportato da Tuttosport, Milik ha ripreso ad allenarsi sul campo e potrebbe tornare a lavorare con il gruppo intorno a Capodanno.