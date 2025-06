Milano un’edicola si trasforma in un chiosco floreale per la sicurezza dei giovani sui social

Milano si trasforma ancora una volta, questa volta in un suggestivo fiore all’occhiello dedicato alla sicurezza digitale dei giovani. Dal 12 al 15 giugno, l’edicola storica di Piazza XXIV Maggio si apre a petali e colori con l’Instagram Flower Kiosk, un innovativo progetto di Meta per promuovere il benessere online e l’educazione digitale. La location strategica amplifica il messaggio: siamo nel cuore pulsante della città, dove cultura e innovazione si incontrano.

Ogni giorno vende giornali, ma da oggi è un chiosco floreale temporaneo. Succede a Milano, dove da giovedì 12 a domenica 15 giugno l’edicola storica di Piazza XXIV Maggio si veste di petali e colori per ospitare l’Instagram Flower Kiosk, un progetto esperienziale di Meta per parlare di benessere online, educazione digitale e strumenti di protezione pensati per genitori, ragazzi ed educatori. La scelta della location non è casuale. Siamo nel cuore della Darsena, uno dei luoghi più frequentati e simbolici della città, specie per i giovani. E proprio ai più giovani si rivolge questa iniziativa che, attraverso il linguaggio simbolico dei fiori, invita a riflettere su quanto la loro vita online, proprio come una pianta, abbia bisogno di attenzione, cura e protezione per crescere in modo sano. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: milano - edicola - chiosco - floreale

Milano, un’edicola si trasforma in un chiosco floreale per la sicurezza dei giovani sui social; Instagram inaugura il suo primo Flower Kiosk a Milano per il benessere digitale dei più giovani; Il chiosco di fiori che regala bouquet e consigli su come muoversi su Instagram.

Instagram inaugura a Milano il suo primo Flower Kiosk: un chiosco floreale per la sicurezza e il benessere digitale Da deejay.it: Come i fiori, anche la vita online dei più giovani ha bisogno di cura, protezione e attenzione per poter crescere in modo sano.