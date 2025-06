Milano Sud Festival | il 21 giugno a Milano al Parco Ravizza con una line-up urban

Milano Sud Festival torna il 21 giugno al Parco Ravizza con una vibrante line-up urban, pronta a coinvolgere giovani e appassionati di musica, arte e sport. Dalle 15:30, un'intera giornata dedicata alla cultura urbana, all'inclusione e alla condivisione in uno degli spazi piĂą amati della cittĂ . Un evento imperdibile per vivere Milano in modo nuovo, dinamico e partecipativo, dove ogni momento sarĂ un'occasione di scoperta e divertimento. Il Milano Sud Festival vi aspetta per trasformare la cittĂ in un palcoscenico di creativitĂ .

Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 15:30, il Parco Ravizza di Milano ospiterĂ un nuovo appuntamento del Milano Sud Festival, una giornata interamente dedicata all’arte, allo sport e alla condivisione. L’iniziativa si inserisce nel panorama degli eventi culturali cittadini come un’occasione di partecipazione attiva e inclusiva, volta a valorizzare le diverse forme di espressione contemporanea in un contesto accessibile e immersivo. Il Milano Sud Festival nasce come progetto culturale con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue declinazioni artistiche: arti visive, musica, performance dal vivo e linguaggi audiovisivi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Milano Sud Festival: il 21 giugno a Milano al Parco Ravizza con una line-up urban

