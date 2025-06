Milano Sala | Reati calati del 10% rispetto all’anno scorso

Milano registra un calo del 10% nei reati rispetto all’anno scorso, un segnale positivo che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale. Con 3.200 agenti in campo, grazie a nuove assunzioni e a un’età media più giovane, si sono ottenuti risultati concreti con più arresti e una maggiore sicurezza per i cittadini. La strada verso una città più sicura è avviata, e i progressi sono evidenti.

(LaPresse) “La percezione ha memoria molto lunga, e non mi illudo che in tempi brevi si possa far cambiare percezione ai cittadini. Ma fatti sono: serio delle forze dell’ordine, lato comune abbiamo raggiunto i 3200 agenti in campo, con il grande vantaggio che per aumentare di 400 da inizio mandato ne abbiamo dovuti assumere 900, quindi abbiamo abbassato l’età media intorno ai 40 anni. Questo ha portato a più arresti, la locale fa più o meno 8-9 fermi al giorni, con una riduzione dei reati. Il 2024 ha segnato -4%, ma i primi mesi del 25 sul 24 c’è un -10%”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, nella sede della Prefettura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, Sala: “Reati calati del 10% rispetto all’anno scorso”

