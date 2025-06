Milano paura al Politecnico | laboratorio di Chimica evacuato per pericolo di esplosione | Otto giorni fa c' era stato un altro incidente

Un episodio inquietante scuote il Politecnico di Milano: un laboratorio di chimica è stato evacuato a causa di un potenziale rischio di esplosione, dopo la rottura di un frigorifero contenente sali di diazonio. Solo otto giorni fa, un incidente analogo aveva già messo in allarme studenti e personale. La sicurezza diventa prioritaria in ambienti così delicati, ma quanto si può fare per prevenire questi rischi?

L'evacuazione resa necessaria dopo la rottura di un frigo: all'interno c'erano sali di diazonio che possono provocare una deflagrazione.

In questa notizia si parla di: milano - paura - politecnico - laboratorio

