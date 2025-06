Milano-Meda chiusa altre due notti per lavori al ponte

Attenzione automobilisti: la strada Milano-Meda tra Varedo e Bovisio Masciago rimarrà chiusa per altre due serate, dalle 21 alle 6, a causa di lavori straordinari sul ponte. La manutenzione prosegue senza sosta per garantire sicurezza e miglioramenti infrastrutturali, prolungando così i disagi per gli utenti. Restate aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti per minimizzare i disservizi. La sicurezza prima di tutto!

Altre due serate di chiusura della Milano-Meda tra Varedo e Bovisio Masciago. I lavori per la manutenzione del ponte si prolungano e quindi la chiusura notturna (dalle 21 alle 6) della SP35 “Milano-Meda” è stata prolungata per esigenze straordinarie di cantiere e continuerà anche nelle notti di giovedì 12 giugno e venerdì 13 giugno. Altre . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

