Milano fiamme nel laboratorio del Politecnico | Rischio esplosione

Un episodio che ha fatto tremare Milano: un incendio nel laboratorio di chimica del Politecnico ha scatenato il rischio di esplosione, costringendo all'evacuazione e all'intervento immediato dei vigili del fuoco. La rottura di un frigorifero contenente sali di diazonio ha messo in allerta le autorità, evidenziando la delicatezza di manipolare sostanze pericolose. La sicurezza degli studenti e dei ricercatori resta al centro dell'attenzione, mentre si indaga sulle cause dell'incidente.

(Adnkronos) – Evacuato per "rischio esplosione" il Politecnico di Milano. I vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio, divampato all'interno del laboratorio di chimica in via Mancinelli. La rottura di un frigo con all'interno circa cinque grammi di sali di diazonio, spiegano i vigili del fuoco, potrebbe provocare una deflagrazione.

