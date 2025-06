Milano evacuato il Politecnico dopo un guasto al frigo nel laboratorio di chimica | rischio esplosione

Una giornata di forte tensione al Politecnico di Milano, dove è stato necessario evacuare il campus a causa di un grave guasto al frigorifero nel laboratorio di chimica. La rottura ha rilasciato sali di diazonio, sostanze potenzialmente esplosive, creando un rischio immediato per tutti. La prudenza ha prevalso e ora si attende una soluzione sicura: la sicurezza viene prima di tutto.

Il Politecnico di Milano è stato evacuato dopo la rottura di un frigo nel laboratorio di chimica. L’allarme è scattato dopo le 13 di giovedì 12 giugno: all’interno dell’impianto per il congelamento c’erano 5 grammi di sali di diazonio, composti organici che possono essere esplosivi, soprattutto allo stato solido, e rilasciare azoto gassoso. Il pericolo deriva proprio dal fatto che questi sali debbano essere conservati a una temperatura inferiore di cinque gradi, altrimenti diventano instabili e possono comportare il rischio di un’esplosione accidentale. I locali sono stati messi in sicurezza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Nucleo NBCR e gli artificieri dei carabinieri che, al termine della bonifica, hanno fatto brillare i sali in sicurezza per scongiurare il pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it