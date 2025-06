Milan Under 17 è semifinale Scudetto! Avversaria e data del prossimo match

Il Milan Under 17 si prepara a scrivere un nuovo capitolo emozionante della propria storia, conquistando con determinazione la semifinale dello Scudetto. Chi sarà il prossimo avversario dei giovani rossoneri e quando si giocherà lo scontro decisivo? Scopriamo insieme i dettagli di questa sfida da non perdere, che potrebbe segnare il percorso verso il trionfo.

Quarti di finale scudetto per l'Under 17 di mister Tonelli, semifinale per il tricolore di categoria per l'Under 16 di mister Polverini; scenderanno in campo domenica le due under azzurre nelle rispettive sfide contro Milan e Inter. #Under17 #EmpoliMilan

? #Ibrahimovic, #Moncada e #Vergine: tutti presenti a osservare il #Milan U17 in semifinale Scudetto

Ibrahimovic, Moncada e Vergine presenti: Under 17, Milan in semifinale Scudetto Come scrive msn.com: Nonostante le solite ironie sulle foto social in Tanzania, Zlatan oggi era al Vismara con Moncada e Vincenzo Vergine, responsabile del Settore Giovanile rossonero.