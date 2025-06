Milan si allontana Firpo | accordo in chiusura con il Real Betis

Milan si allontana da Firpo: accordo in via di definizione tra il Real Betis e il terzino brasiliano, come svelato da Fabrizio Romano. La trattativa si sta avvicinando alla conclusione, segnando un passo importante nel mercato estivo. La cessione di Firpo potrebbe aprire nuove opportunità per i rossoneri, pronti a puntare su altre soluzioni difensive. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi sulla vicenda!

Il Real Betis sta definendo l`accordo con Junior Firpo, come riportato da Fabrizio Romano. Al terzino brasiliano, in scadenza di contratto con. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

