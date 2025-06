Milan Ravezzani | Cardinale possiamo dirlo che qualcosa è andato storto?

Può essere difficile negare che qualcosa non sia andato come previsto con l’arrivo di Gerry Cardinale nel Milan. Fabio Ravezzani, esperto giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha analizzato l’impatto di questa decisione sul club rossonero, sollevando dubbi e riflessioni su una gestione che, forse, non ha ancora raggiunto i risultati sperati. Ma cosa ci riserva il futuro per il Milan sotto questa nuova guida?

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia' ha parlato dell'impatto avuto da Gerry Cardinale nel mondo Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Cardinale, possiamo dirlo che qualcosa è andato storto?”

In questa notizia si parla di: milan - ravezzani - cardinale - possiamo

Milan, Ravezzani: “Maldini e Massara appiedati dopo qualche flop. Ora invece …” - Il giornalista Fabio Ravezzani ha recentemente commentato la situazione attuale del Milan, mettendo a confronto l'operato di Paolo Maldini e Frederic Massara con le recenti scelte della dirigenza.

Cardinale si era presentato garantendo sostenibilità e vittorie. Fatturato in aumento e sempre più investimenti sul mercato per il Milan. Dopo due anni, ha dovuto rifinanziare il debito con Elliott e cedere i calciatori migliori. Possiamo dire che qualcosa è andato Vai su X

LA CONTESTAZIONE FA IL GIRO DEL MONDO Anche l’influente New York Times, nell’interno The Athletic, scrive della roboante contestazione dei tifosi del Milan contro la proprietà americana RedBird di Gerry Cardinale Vai su Facebook

Milan, Ravezzani: “Cardinale, possiamo dirlo che qualcosa è andato storto?”; Ravezzani: Cardinale, qualcosa è andato storto? Dopo due anni rifinanziato il debito e ceduto i...; Ravezzani: Panchina dell'Italia proposta ad un tecnico coerente a giorni alterni. Gravina doveva saperlo.

Ravezzani: "Panchina dell'Italia proposta ad un tecnico coerente a giorni alterni. Gravina doveva saperlo" Si legge su msn.com: Il direttore di Telelombardia ha prima messo nel mirino le mosse da parte della proprietà americana del Milan: "Cardinale si era presentato garantendo ...