Milan puoi tenerti Leao | una notizia può cambiare tutti i piani rossoneri

Il Milan si trova a un bivio cruciale: mantenere Leao potrebbe essere la chiave per una stagione da sogno, mentre il rischio di perdere questa stella potrebbe sconvolgere ogni strategia. Con le recenti cessioni e le risorse in cassa, i rossoneri sono pronti a rivoluzionare il loro destino. Ma sarà davvero possibile trattenere il gioiello portoghese? La risposta potrebbe cambiare tutto il corso delle prossime settimane.

A volte non servono acquisti per rivoluzionare una squadra. Basta che certi addii non avvengano. E se il Milan cambiasse strada proprio adesso? Qualcuno lo spera. Qualcun altro lo teme (Foto: LaPresseAnsa) – serieanews.com Il Milan ha appena incassato la cessione di Reijnders e ha messo fieno in cascina per il mercato in entrata. Non è finita lì: altri soldi arriveranno da cessioni minori, magari anche pesanti come quella di Musah al Napoli, ma nel frattempo una situazione che sembrava già indirizzata si è bloccata di colpo.