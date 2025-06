Milan pronto a rifare la difesa | Zinchenko erede di Theo E al posto di Thiaw c' è Kiwior

Milano si prepara a rinforzare la sua linea difensiva con colpi di grande impatto: Zinchenko, erede di Theo Hernandez, potrebbe prendere il suo posto sulla fascia, mentre Kiwior, già esperto in Serie A con lo Spezia, va a rafforzare il cuore della retroguardia al posto di Thiaw. Un emissario del Milan è già a Londra per trattative con l’Arsenal, segnando un passo deciso verso un mercato estivo all’insegna della strategia e del talento.

Un emissario del cub rossonero a Londra per incontrare l'Arsenal. Il terzino ucraino ha un costo accessibile, il centrale ha già un passato in A con lo Spezia.

