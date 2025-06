Milan non solo Rabiot Sondaggio per due giocatori del Tottenham | ecco chi

Il Milan si prepara a rinforzare il suo centrocampo, e mentre l’attenzione si concentra su Adrien Rabiot, il club rossonero non si ferma qui. Secondo il Corriere dello Sport, sono in corso sondaggi anche per due talenti del Tottenham, pronti a portare nuova energia in casa Milan. Ma chi sono i candidati nel mirino dei rossoneri? Scopriamolo insieme.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan punta Adrien Rabiot per il centrocampo ma sonda anche altri due giocatori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, non solo Rabiot. Sondaggio per due giocatori del Tottenham: ecco chi

In questa notizia si parla di: milan - rabiot - giocatori - sondaggio

“Mi fa male”: l’ex Milan Thiago Silva amareggiato dalla scelta di Rabiot - Thiago Silva, ex difensore del Milan, esprime amarezza per la decisione di Rabiot di lasciare il PSG, suscitando delusione e disappunto.

Milan Zone (@theMilanZone_) Vai su X

Il Milan saluta Reijnders con un video social: “Grazie Tijji” Vai su Facebook

Marsiglia, Rabiot: “Con De Zerbi ho legato subito. Lo scorso anno potevo…”; Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 11 giugno; Milan, sondaggio per Sule. A centrocampo piace Bouaddi: le ultime.

Milan, Allegri alza il muro: sondaggio per Zinchenko e Kiwior Come scrive informazione.it: Ceduto Reijnders e con Musah a un passo dal Napoli, in via Aldo Rossi aspettano un’offerta dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez.