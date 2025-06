Milan la richiesta di Modric | visite fissate e poi slittate dopo il Mondiale Il motivo

Milan attende con pazienza la ripresa delle trattative per Modric, che posticipa le visite mediche fino al termine del Mondiale, rispettando l’impegno con il Real. Nessun allarme rossonero: la strategia è chiara e rispettosa. Nel frattempo, Reijnders saluta e lascia spazio ai nuovi obiettivi di mercato come Rabiot e Xhaka, pronti a rafforzare il centrocampo milanista. Intanto, il calciomercato si prepara a nuove sorprese, mantenendo alta la tensione tra tifosi e dirigenti.

Nessun allarme rossonero: per rispetto del Real il croato vuole aspettare la fine del Mondiale. Intanto Reijnders saluta: al suo posto gli obiettivi sono Rabiot e Xhaka.

Perché il Milan non gioca il Mondiale per Club | Serie A - Il Milan, dopo una stagione intensa, non parteciperà al Mondiale per Club. Questo evento si terrà in estate e, nonostante le aspettative, la squadra non è riuscita a qualificarsi.

SKY - Milan, Modric effettuerà le visite mediche dopo il Mondiale per Club https://ift.tt/2TvmR6C Vai su X

Slitta nuovamente la firma di Luka Modric sul contratto che lo legherà al Milan per la prossima stagione ? Secondo SkySport, infatti, il centrocampista croato si sottoporrà alle visite mediche di rito solo dopo la fine del Mondiale per Club #Milan #Modric #Sp Vai su Facebook

Modric al Milan: visite mediche rimandate Come scrive msn.com: Inizialmente previste questa settimana in Croazia, sono state rimandate a dopo il Mondiale per Club.