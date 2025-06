Milan il piano dopo Modric | Xhaka guadagna terreno ma non sarà solo | CMIT

Il Milan si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo, con Luka Modric in arrivo e Xhaka che guadagna terreno come possibile protagonista. Tuttavia, il Diavolo non si ferma qui: Igli Tare sta orchestrando altri colpi per rafforzare la mediana e rendere la squadra ancora piĂą competitiva. Con un mercato in fermento, il futuro rossonero promette grandi novitĂ : scopriamo insieme come potrebbe essere composta la nuova mediana del Milan.

Le ultime notizie legate al centrocampo rossonero. Il Diavolo programma il futuro: ecco come può essere composta la mediana In attesa dello sbarco a Milano di Luka Modric, Igli Tare programma altri colpi. In entrata saranno diversi gli affari da portare a termine, con il Milan che inevitabilmente cambierĂ volto. Milan, il piano dopo Modric: Xhaka guadagna terreno, ma non sarĂ solo (LaPresse) – Calciomercato.it Lo farĂ sicuramente a centrocampo, dove c’è giĂ stato l’addio di Tijjani Reijnders e presto arriverĂ anche quello di Yunus Musah. L’accordo con il Napoli è strato praticamente trovato e il con il ritorno in Italia di Manna, l’affare andrĂ in porto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, il piano dopo Modric: Xhaka guadagna terreno, ma non sarĂ solo | CM.IT

Granit Xhaka per il centrocampo è più che un’idea per il Milan: il giocatore ha aperto all’addio con il Bayer Oltre a Rabiot, obiettivo della dirigenza rossonera, il Milan avrebbe puntato un altro veterano: il trentaduenne svizzero, infatti, ha di recente affermato Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Xhaka nome vero”. Il piano per Theo Lo riporta informazione.it: Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan parlando di Theo Hernandez e Xhaka.