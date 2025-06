Milan il Bayern Monaco va all in su Nico Williams | c'è la clausola Leao si allontana

Milan, il Bayern Monaco punta deciso su Nico Williams, spalancando le porte a un possibile colpo di mercato. Con la clausola Leao che si allontana, i bavaresi intensificano il loro pressing per regalare a Vincent Kompany un esterno d'attacco di fascia, rafforzando ulteriormente la rosa e alimentando una sfida emozionante in chiave europea.

Il Bayern Monaco continua la propria rincorsa sul mercato per regalare a Vincent Kompany un nuovo esterno d`attacco, possibilmente di fascia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: bayern - monaco - milan - nico

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

#Calciomercato #Milan – il #BayernMonaco rinuncia a Rafael #Leao. Si fa sotto Nico #Williams! Chi sarà il nuovo obiettivo in attacco? #ACMilan #TransferNews #SerieA #SempreMilan #Rossoneri #Bayern #Williams Vai su X

Bayern Monaco sempre piĂą lontano da Rafa Leao Come riportato da calciomercato.com, i sondaggi dei bavaresi per l'esterno del Milan hanno portato un brusco rallentamento della trattativa: troppi i 95 milioni richiesti per la cessione Per questo motiv Vai su Facebook

Milan, il Bayern Monaco va all in su Nico Williams: c'è la clausola, Leao si allontana; Nico Williams dice sì al Bayern Monaco, può prendere il posto di Sané: cosa cambia per il futuro di Leao al Milan; Ostacolo enorme tra Nico Williams e il Bayern Monaco: immagini.

Bayern e Nico Williams trattano sull’ingaggio: le cifre in ballo | CM.IT Da calciomercato.it: Nico Williams al Bayern ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.