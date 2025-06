Milan difesa nuova per Allegri | due innesti dall’Arsenal

Il Milan si prepara a rinforzare la propria rosa con due innesti di qualità dall’Arsenal, in un’operazione che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore a Londra. Allegri attende con impazienza di tornare in campo con una squadra ancora più competitiva, e i nuovi acquisti rappresentano il primo passo verso questa ambizione. L’obiettivo è puntellare la difesa e rafforzare il centrocampo, sfruttando i fondi ottenuti dalla cessione di Reijnders.

Il Milan ha intenzione di chiudere subito per i prossimi affari. Spunta l'incontro a Londra nelle prossime ore per due innesti di qualità dall'Arsenal: l'intreccio decisivo Una voglia immensa di puntellare la rosa a disposizione di Allegri che non vede l'ora di iniziare la nuova avventura sulla panchina dei rossoneri. Il Milan ora vorrebbe investire i soldi incassati dalla cessione del centrocampista olandese Reijnders, trasferitosi nei giorni scorsi al Manchester City. Ecco il doppio affare dall'Arsenal: incontro immediato a Londra per accontentare tutte le parti coinvolte.

In questa notizia si parla di: milan - arsenal - allegri - innesti

Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli - Il Milan sta puntando su Alex Meret, portiere titolare del Napoli, nel tentativo di assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione.

