Milan-Como si potrebbe giocare in Australia | ma si può fare?

La gara di ritorno tra Milan e Como del 2026 si potrebbe giocare in Australia. Perché? Si può fare? Cosa pensa il Milan a riguardo?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como si potrebbe giocare in Australia: ma si può fare?

In questa notizia si parla di: milan - como - potrebbe - giocare

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Milan in 10 uomini per l’espulsione di Gimenez, Como in vantaggio con Caqueret, Monza in vantaggio - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con tutte le emozioni e i risultati in tempo reale: Milan in 10 uomini, Como in vantaggio, Monza avanti e tante altre sorprese.

Secondo The Athletic, Milan-Como della prossima stagione di Serie A si potrebbe giocare a Perth, in Australia. In programma per il weekend del 7-8 febbraio 2026, in quei giorni San Siro è però occupato per ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi in Vai su Facebook

Milan Como in Australia? Il calcio globale e gli altri sport: chi prima della Serie A ha osato giocare il campionato all’estero? Vai su X

Milan-Como potrebbe giocarsi in Australia e diventare una partita storica, ecco perché; Perché la partita Milan-Como del prossimo campionato di Serie A si può giocare in Australia; Milan-Como in Australia, la Serie A in trattativa per giocare la prima partita di un campionato europeo all'estero.

Clamoroso in Serie A: Milan-Como si potrebbe giocare in Australia per dare più visibilità al campionato Segnala msn.com: La Lega Serie A ha ricevuto una richiesta per giocare una gara in Australia: un’opzione potrebbe essere la partita fra Milan e ComoNei giorni scorsi la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del ...