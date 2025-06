Milan-Como nello stadio di cricket in Australia l’ultima idea folkloristica della Serie A Damascelli

Immaginate un Milan-Como che si disputa lontano dai confini italiani, sotto il sole australiano, in uno stadio di cricket all’Optus di Perth. L’ultima trovata folkloristica di Damascelli nel mondo della Serie A trasporta il calcio internazionale in un contesto insolito e sorprendente. Un’idea audace che, sebbene possa sembrare un sogno, apre nuove prospettive di innovazione e spettacolo nel nostro amato calcio. La domanda ora è: sarà soltanto un’utopia o qualcosa di più?

Si dovrebbe disputare in Australia il match tra Milan e Como, in programma il primo weekend di febbraio, poiché lo stadio San Siro sarà occupato dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Milan-Como nello stadio di cricket in Australia. Il commento di Tony Damascelli su Il Giornale: Milan-Como del 7 febbraio si giocherà in Australia, stadio Optus di Perth, superficie sintetica, capienza 61.266 spettatori, l’impianto è riservato al cricket, al rugby e al football australiano, ci hanno giocato Milan e Roma in amichevole, prossimamente qualche torneo estivo di squadre europee. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milan-Como nello stadio di cricket in Australia, l’ultima idea folkloristica della Serie A (Damascelli)

