Milan blitz a Londra per la difesa | i rossoneri cercano in casa Arsenal piacciono Kiwior e Zinchenko

Il Milan punta a rafforzare la propria difesa e non si lascia sfuggire l’opportunità di ingaggiare due talenti del calibro di Zinchenko e Kiwior. La visita a Londra della dirigenza rossonera apre le porte a trattative promettenti, in un mercato che potrebbe decidere le sorti della prossima stagione. Rimanete sintonizzati: le mosse del Milan potrebbero rivoluzionare il loro reparto difensivo.

Il Milan ha avviato un blitz a Londra per discutere con l'Arsenal di due difensori che potrebbero rinforzare la retroguardia rossonera: Oleksandr Zinchenko e Jakub Kiwior. Entrambi duttili e con esperienza internazionale, rappresentano

