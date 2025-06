Milan Allegri vuole il pupillo Rabiot | ecco come può arrivare

Il mercato si infiamma: Allegri punta forte su Rabiot per rinforzare il centrocampo e riaccendere le ambizioni bianconere. Con Reijnders ormai perso, la Juve vira sul francese, mentre Napoli valuta Zirkzee e la concorrenza si fa agguerrita. Tra trattative in corso e strategie di mercato, ecco il quadro aggiornato sulle principali mosse delle big italiane, un countdown verso la stagione che si avvicina.

Perso Reijnders, Max vira sul francese per riportare qualità a centrocampo. Napoli - Zirkzee è più di un'opzione, mentre la Juve ha puntato Castro. Il punto del giorno sulle principali trattative.

