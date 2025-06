Milan Allegri fa spesa in Serie A | comunicato a Tare il nome per il centrocampo

Il Milan di Allegri si prepara a rinforzare il centrocampo, cercando nuove e importanti pedine nella Serie A. Con l’addio di Reijnders e l’incertezza su Musah, i rossoneri sono già al lavoro per rafforzare la rosa in vista della stagione 2025/26. La società vuole riscattarsi agli occhi dei tifosi, puntando su nomi di peso che possano fare la differenza. È il momento di sognare in grande: ecco le ultime novità.

Il Milan si sta preparando per ripartire con Allegri: dopo l'addio di Reijnders e l'uscita sempre più probabile di Musah, può arrivare lui per il centrocampo dalla Serie A. Il Milan si sta preparando già per la prossima stagione 202526 consapevole del fatto che dovrà riscattarsi agli occhi dei suoi tifosi. La stagione da poco conclusa – a parte l'unica parentesi positiva della vittoria della Supercoppa Italiana – ha portato diverse delusioni, tra cui quella di non essersi qualificati in Europa. Ecco, con l'unico impegno in campionato e la presenza di Massimiliano Allegri, le aspettative si sono inevitabilmente alzate.

