La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riconosce, per l’Italia, un ruolo legittimo nella gestione dei flussi migratori, escludendo la responsabilità per violenze e respingimenti ai danni dei migranti libici. Questo pronunciamento rappresenta un importante punto di svolta nel quadro giuridico europeo, evidenziando come le strategie di contenimento possano essere compatibili con i diritti umani. Un risultato che apre nuovi scenari sulla tutela e l’efficacia delle politiche migratorie italiane.

La sentenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo legittima la strategia italiana di contenimento dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti, per la Cedu l’Italia non è responsabile per le violenze e i respingimenti dei libici

