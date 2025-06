Migranti la battaglia a Los Angeles e l’intesa Viminale-Cei

La tensione attorno alla gestione dei migranti a Los Angeles rivela un quadro complesso e inquietante, con l’intervento massiccio dell’esercito e una crescente polarizzazione. La recente intesa tra il Viminale e il CEI si inserisce in un contesto sempre più delicato, sollevando interrogativi sulla direzione delle politiche migratorie e sui diritti umani. Un approfondimento necessario per comprendere le sfide di un fenomeno globale che coinvolge anche l’Italia.

La battaglia di Los Angeles, con Trump costretto ad inviare l'esercito per sedare le rivolte scoppiate dopo le retate ordinate dal presidente Usa per ripulire le città dagli immigrati irregolari che delinquono, ci mostra un quadro allarmante – con una concentrazione di militari adesso a LA tra le più alte al mondo e gli oppositori

Studenti, sacerdoti e agitatori, i mille volti della battaglia di Los Angeles. Tra i migranti c’è chi dice: «Così si fa il gioco di Trump» - Tra tensioni e speranze, la battaglia di Los Angeles tra migranti si svela come un mosaico di mille volti: studenti, sacerdoti, agitatori e residenti, tutti protagonisti di un quadro complesso.

Los Angeles, studenti, sacerdoti e agitatori: i mille volti della battaglia. E tra i migranti c’è chi dice: «Così si fa il gioco di Trump» Riporta msn.com: I manifestanti per strada, i gesti di solidarietà e le critiche dei residenti: «Quelli che tirano sassi alla polizia non mi rappresentano, per me non sono irregolari» ...