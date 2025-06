Migranti Corte europea diritti dell’uomo dà ragione a Italia su respingimenti Libia

La recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo rafforza la posizione dell'Italia sui respingimenti in Libia, dichiarando inammissibile il ricorso di migranti provenienti da Nigeria e Ghana. Questa pronuncia solleva importanti questioni sui limiti e le responsabilità nella gestione dei flussi migratori. È fondamentale analizzare come questa sentenza possa influire sulle future politiche europee e italiane in materia di diritti umani e sicurezza, offrendo uno spunto di riflessione sul delicato equilibrio tra solidarietà e tutela.

(Adnkronos) – La Corte europea dei diritti dell'oomo (Cedu) ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da migranti che accusavano l'Italia di averli respinti "per procura" in Libia durante un salvataggio in mare nel 2017. Diciassette ricorrenti, provenienti da Nigeria e Ghana, avevano presentato ricorso alla Cedu nel maggio 2018 in merito alle condizioni del loro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

