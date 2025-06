migliori eventi oggi a bologna cosa fare il 12 giugno 2025

Scopri le emozioni di Bologna il 12 giugno 2025: tra incontri letterari, festival e tradizioni locali, oggi c’è un evento per ogni passione. Dalle presentazioni di libri alle feste popolari, la città si anima con appuntamenti imperdibili sotto le Due Torri. Preparati a vivere una giornata ricca di cultura, divertimento e scoperta, perché Bologna sa sorprendere ad ogni angolo. Ecco cosa fare oggi, per rendere indimenticabile il tuo lunedì bolognese.

Bologna, 12 giugno 2025 - Ecco il calendario dei migliori appuntamenti culturali oggi sotto le Due Torri. Alle 18, alla libreria Coop Zanichelli, Riccardo Raspanti presenta Superstiti, in compagnia di Estefano Soler Tamburrini. Dalle 18.30 alle 23, tutti alla Festa di Sant’Antonio dell’Antoniano in via Guido Guinizzelli 3. Alle 19, nel convento di Santa Margherita, Chiara Maci presenta il libro Quelle Due, nell’ambito di Parole nel chiostro. Sempre alle 19, l’Arena Orfeonica ospita la presentazione del libro L’ora senza ombre di In allarmata radura. Alle 19.30, al parco della Lunetta Gamberini si esibisce Claudia D’Ippolito al pianoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it