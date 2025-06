Michele Mastropietro il killer del carabiniere | l’ultima fuga da rapinatore e la morte in una masseria

Michele Mastropietro, noto come il killer del carabiniere, ha vissuto un'esistenza drammatica tra rapine e fughe estreme. Dopo aver scontato oltre nove anni di carcere per crimini organizzati, la sua parabola si è conclusa in una tragica notte nella masseria, segnando un capitolo oscuro della cronaca italiana. La vicenda di Mastropietro continua a sollevare interrogativi sulla giustizia e sulla spirale di violenza che lo ha coinvolto.

CAROSINO - Era stato in carcere e aveva scontato una lunga condanna. Nove anni e due mesi inflitti dal Tribunale di Taranto per una serie di rapine organizzate con metodo militare, in un sodalizio criminale che operava tra Lecce e Taranto facendo razzia nelle attività commerciali.

