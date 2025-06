Mi hanno stuprata in tre Turista di Rimini denuncia violenza di gruppo in Salento

Una giovane turista di Rimini ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di violenza di gruppo a Marina di Mancaversa, nel Salento. L’episodio, ancora sotto indagine, solleva gravi questioni sulla sicurezza delle vacanze e sulla tutela delle donne in luoghi di relax. La serietà della vicenda invita a riflettere sull’importanza di prevenzione e intervento tempestivo, affinché episodi simili non si ripetano e le vittime trovino sempre supporto e giustizia.

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. L’episodio, sul quale sono in corso indagini, risalirebbe alla notte scorsa e sarebbe avvenuto a marina di Mancaversa. Nella localitĂ balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (Lecce), la ragazza e tre sue amiche avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Mi hanno stuprata in tre". Turista di Rimini denuncia violenza di gruppo in Salento

