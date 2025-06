Mi hanno stuprata in tre a fine serata | la denuncia di una ragazza in vacanza in Salento

Una vacanza da sogno si trasforma in un incubo: una giovane turista di Rimini denuncia di essere stata violentata da tre uomini a Marina di Mancaversa, nel cuore del Salento. Un episodio drammatico che ha scioccato l’intera comunità e ha dato il via alle indagini delle forze dell'ordine. La sicurezza delle nostre spiagge e delle persone che le visitano deve rimanere una priorità assoluta, affinché nessuno si trovi mai più ad affrontare simili tragedie.

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. L’episodio, sul quale sono in corso indagini, risalirebbe alla notte scorsa e sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa. Nella località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (Lecce), la ragazza e tre sue amiche avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza. Le quattro ragazze, tutte tra i 23 e i 25 anni, dopo aver conosciuto in un bar di Gallipoli quattro ragazzi del posto li avrebbero invitati a casa. Una volta nell’appartamento, una delle quattro ragazze avrebbe deciso di uscire per appartarsi con uno dei ragazzi, ma sarebbe stata poco dopo sorpresa da altri due giovani del gruppo e abusata. 🔗 Leggi su Open.online

