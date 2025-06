Mi hanno amputato tutti e quattro gli arti Una semplice infezione alle vie urinarie si è trasformata in sepsi | la storia incredibile di Kim Smith

Una semplice infezione alle vie urinarie, trasformatasi in sepsi, ha cambiato per sempre la vita di Kim Smith, 63 anni, madre e nonna. Durante una vacanza ad Alicante, una diagnosi iniziale sbagliata e una catena di sfortunati eventi l'hanno portata alla perdita di tutti e quattro gli arti. La sua incredibile storia di resilienza e coraggio ci ricorda come un episodio apparentemente banale possa diventare un vero e proprio dramma.

Kim Smith, 63 anni, madre di due figli e nonna, ha perso tutti e quattro gli arti dopo che una comune infezione urinaria si è trasformata in sepsi mentre si trovava in vacanza ad Alicante, in Spagna. Era il 2018 e, dopo aver accusato sintomi tipici come bruciore durante la minzione e dolore addominale, si era rivolta ai medici, che le avevano prescritto degli antibiotici. Ma il farmacista non aveva il medicinale disponibile. Tornata in hotel con il marito Steve, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. “Mi sono svegliata alle 4 del mattino e pensavo di morire”, ha raccontato in un video pubblicato su TikTok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno amputato tutti e quattro gli arti. Una semplice infezione alle vie urinarie si è trasformata in sepsi”: la storia incredibile di Kim Smith

In questa notizia si parla di: tutti - quattro - arti - infezione

Pestaggio e sequestro di persona. Assolti tutti e quattro gli imputati - Tutti e quattro gli imputati, coinvolti in un caso di pestaggio e sequestro di persona, sono stati assolti.

“Mi hanno amputato tutti e quattro gli arti. Una semplice infezione alle vie urinarie si è trasformata…; Francia, donna abortisce e le amputano tutti e quattro gli arti per un'infezione; Senza gambe né braccia per un batterio: via alla raccolta fondi.

Francia, donna abortisce e le amputano tutti e quattro gli arti per un'infezione Da msn.com: Una madre di tre figli ha dovuto amputare tutti e quattro gli arti dopo che i dottori le hanno diagnosticato un'infezione al seguito di un'operazione di routine.