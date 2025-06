mezzo pm e mezzo pd il presidente pugliese si ricorda della toga solo a convenienza

Dopo due decenni di impegno politico, Michele Emiliano si riscopre magistrato solo a convenienza. Tra accuse e reazioni, il presidente pugliese riafferma la propria identità professionale durante un acceso scontro a Taranto. Ma sarà davvero un ritorno alla toga o solo una mossa politica? Scopriamo insieme i retroscena di questa provocatoria ri-immersione nel mondo giudiziario.

Taranto. Lei non sa chi sono io, io sono un magistrato! Dopo venti anni in politica da protagonista, Michele Emiliano si è ricordato di essere un pm. Lo ha fatto a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it