Mezzo milione alle Pizzigotti Via all’operazione rinnovo per la palestra delle scuole

Una notizia che fa battere il cuore agli studenti e agli appassionati di sport: con mezzo milione di euro provenienti da un importante finanziamento regionale, la palestra delle scuole Albertazzi-Pizzigotti sta per essere completamente rinnovata. Un investimento che promette spazi moderni, sicuri e all’avanguardia, facendo un passo avanti verso il benessere e la crescita della comunità scolastica. È l’inizio di una nuova era per lo sport e l’educazione locale.

Mezzo milione di euro per gli attesissimi lavori che rimetteranno a nuovo la palestra delle scuole Albertazzi-Pizzigotti. Il comune ha ufficializzato ieri la notizia dell'ottenimento di un importante finanziamento regionale per il restauro e la riqualificazione della palestra delle scuole Pizzigotti (un progetto del valore di 1.126.650,58, la restante parte della cifra è cofinanziata dal Comune), con in più la realizzazione di una nuova palestra all'aperto. Il contributo rientra nel più ampio piano della Regione Emilia-Romagna che ha stanziato complessivamente oltre 20 milioni di euro per 49 progetti di riqualificazione degli impianti sportivi su tutto il territorio regionale.

