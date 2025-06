Metropolitana nelle mani di Salvini Il ministro chiama i sindaci a Roma

mette in primo piano il futuro di una mobilità più efficiente e sostenibile per tutta la Brianza. Dopo mesi di attese, ora si apre una nuova fase di dialogo e collaborazione, con l’obiettivo di trasformare un progetto fondamentale in realtà concreta, migliorando la vita di migliaia di cittadini e rafforzando i collegamenti tra territori. È il momento di agire: il cambiamento è alle porte.

Dopo mesi di pressing politico, interrogazioni, mozioni incrociate e appelli bipartisan, finalmente qualcosa si muove. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha convocato per giovedì 26 giugno, alle 12, i rappresentanti di Regione Lombardia e dei Comuni coinvolti per affrontare uno dei nodi più importanti (e irrisolti) della mobilità brianzola: il prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano a Monza. Un’opera strategica ma che rischia di deragliare sotto il peso degli extra costi stimati in 589 milioni di euro. Una cifra importante che ha finora rallentato il programma, lasciando un futuro incerto per il proseguimento fino al cuore di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Metropolitana nelle mani di Salvini. Il ministro chiama i sindaci a Roma

