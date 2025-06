#MeToo non raggiunto verdetto su accusa stupro per Weinstein

Il caso Weinstein si interrompe bruscamente, lasciando in sospeso la battaglia legale per le accuse di stupro. Dopo un iter giudiziario lungo e complesso, il giudice ha dichiarato nullo il processo riguardante questa accusa, poiché il presidente della giuria ha deciso di non proseguire. Un capitolo che si chiude, ma il dibattito su giustizia e responsabilità nel mondo dello spettacolo rimane acceso e irrisolto.

Il giudice del processo per reati sessuali contro Harvey Weinstein ha dichiarato nullo il processo per l’accusa di stupro rimasta in sospeso dopo che il presidente della giuria ha dichiarato che non avrebbe continuato le deliberazioni. Le deliberazioni si sono concluse giovedì, il giorno dopo che la giuria aveva emesso un verdetto parziale nel processo per reati sessuali contro Weinstein, condannando l’ex boss dello studio cinematografico per una delle accuse piĂą gravi, ma assolvendolo da un’altra. Entrambe le accuse riguardavano presunti atti di violenza sessuale su donne nel 2006. Questi verdetti rimangono validi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - #MeToo, non raggiunto verdetto su accusa stupro per Weinstein

