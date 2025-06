Meteo Roma del 12-06-2025 ore 06 | 15

Ben ritrovati, ascoltatori! Ecco le previsioni del tempo per Roma e il Nord Italia del 12 giugno 2025: una giornata all'insegna del sole, con cieli limpidi e temperature piacevoli. Nel pomeriggio, qualche nuvola si svilupperà su Alpi e Appennini, senza disturbare il bel tempo, mentre la sera e la notte manterremo condizioni stabili e serene. Prepariamoci a godere di una giornata estiva perfetta, ideale per tutte le attività all'aperto.

