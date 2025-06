Meteo | Pevisioni per venerdì 13 giugno

Preparatevi a una giornata splendida a Modena! Venerdì 13 giugno si preannuncia all’insegna del sole e di temperature elevate, perfette per godersi il weekend senza pensieri. Con massime di 35°C e venti moderati da Est al mattino, il cielo sarà limpido e il clima ideale per attività all'aperto. Scoprite come affrontare al meglio questa giornata di bel tempo e rendere ogni momento speciale!

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4225m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Pevisioni per venerdì 13 giugno

In questa notizia si parla di: meteo - pevisioni - venerdì - giugno

Meteo, un vortice nord-africano in arrivo sul Messinese: le pevisioni - Un vortice nordafricano sta per colpire il messinese, portando con sé un'intensa perturbazione. A partire da giovedì mattina, la Sicilia sperimenterà un significativo peggioramento del meteo, con piogge e rovesci che si intensificheranno nel pomeriggio, promettendo condizioni di maltempo diffuse e marcate.

Dal caldo torrido in Italia alle bellissime aurore boreali: il nostro TG Meteo di venerdì 6 giugno Vai su Facebook

Le previsioni meteo per il week end del 7-8 giugno a cura del meteorologo Adriano Mazzarella Vai su X

Previsioni meteo video di venerdì 13 giugno sull'Italia; Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 13 giugno 2025; Reggio Emilia, le previsioni meteo di venerdì 13 giugno 2025.