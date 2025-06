Meteo-Giuliacci blocco Omega | caldo dove si supereranno i 40 gradi

Il nome di questa configurazione meteorologica, nota come blocco Omega, indica un'onda di calore imponente che investirà l’Italia e gran parte dell’Europa, portando temperature che supereranno i 40 gradi. Preparati a vivere giornate torride e afose: il clima estivo raggiungerà il suo apice, mettendo alla prova la resistenza di tutti. Ma quali saranno le zone più colpite? Restate con noi per scoprire le previsioni dettagliate e i consigli utili per affrontare al meglio questa ondata di caldo estrema.

Preparatevi al caldo estremo. Italia ed Europa verranno attraversate nuovamente dall'anticiclone africano. O meglio, quest'ultimo si rafforzerà ancora di più per poi toccare l'apice nel prossimo weekend. Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci, il blocco Omega farà sì che l'area di alta pressione si trovi letteralmente schiacciata tra due depressioni acquisendo così la forma della lettera greca Omega. "Il nome di questa configurazione - si legge - indica la presenza di un vero e proprio blocco che non consente la libera circolazione delle perturbazioni da Ovest verso Est. Di conseguenza aumenta la stabilità e quindi i valori termici".

