Meteo giovedì continua la fase di alta pressione

Il cielo rimane protagonista assoluto sull’Italia, sotto l’egida di un’alta pressione che regna sovrana. Le giornate continuano a regalare sole e temperature in ascesa, ma attenzione alle lievi insidie create dai rilievi, pronti a dar vita a qualche breve rovescio. Un quadro meteorologico stabile che invita a godersi il bel tempo, pur mantenendo uno sguardo vigile sulle piccole variabili atmosferiche. Meteo giovedì ancora...

SITUAZIONE. L’alta pressione continuerà a dettar legge sull’Europa centro-meridionale, prolungando la fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’Italia, con temperature in ulteriore aumento. Tuttavia, di tanto in tanto, dovremo fare i conti con alcune locali insidie, caratterizzate dalla formazione di qualche addensamento qua e là in prossimità dei rilievi, localmente associato a brevi fenomeni di calore. Meteo giovedì ancora tempo stabile e anticiclonico, con qualche annuvolamento diurno sui rilievi e locali brevi fenomeni sulle Alpi occidentali e sull’Appennino laziale-abruzzese, in esaurimento in serata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it